Qsan представляет систему хранения данных корпоративного уровня: AegisSAN Q500 Series 29.08.2014 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: Deep1984 Компания Qsan Technology Inc, эксперт по созданию систем СХД и унифицированных решений хранения данных, представляет серию Fibre Channel AegisSAN Q500, производительность которой увеличена за счет новейшей технологии QLogic 16G FC, и которая является полноценным решением корпоративного уровня для организаций СМБ. Массив Qsan Q500 позволяет снизить общие затраты на эксплуатацию и обеспечивает повышенную надежность и устойчивость работы, поскольку в нем установлен новейший экономичный однокристальный процессор Intel Atom. В серии Fibre Channel представлено три модели: AegisSAN Q500-F20, Q500-F21 и флагман Q500-F30. Во флагманской модели Q500-F30 внедрена новейшая разработка QLogic 16G Fibre Channel, которая удваивает пропускную способность хост-системы, повышает скорость передачи данных и увеличивает потенциал хранилищ, что полностью отвечает постоянно растущим требованиям к емкости дискового пространства, количеству виртуальных машин и облачным технологиям. Массив Q500-F30 оснащен двумя портами 16G FC и двумя портами 1GbE iSCSI для повышения общей производительности. Qsan AegisSAN Q500 предоставляет возможности корпоративного уровня организациям СМБ – двойные активные контроллеры, модульные компоненты избыточной мощности, поддержку RAID, а также функции по распределению нагрузки для критически важных задач. «Продукция серии AegisSAN Q500 содержит множество возможностей корпоративного уровня, а ее цена остается доступной для организаций с ограниченным бюджетом. Внедрение разработки QLogic 16G FC в систему Qsan AegisSAN Q500-F30 отвечает всем требованиям ресурсоемких бизнес-приложений при сохранении высокой надежности и непревзойденной стабильности. С интерфейсом 16G FC система Q500-F30 идеально подходит для чувствительных к задержкам приложений и виртуальных платформ», завил Дэниел Лин, директор по продажам Qsan . «Подключение через Fibre Channel обратно совместимо с существующей инфраструктурой FC 4Gb и 8Gb. Новые продукты серии AegisSAN Q500 обеспечивают лучшее соотношение цена-качество, поэтому их производительность не имеет равных». Система AegisSAN Q500 поддерживает комплексные технологии виртуализации, в том числе VMware VAAI, Citrix и Hyper-V. Дисковый массив может брать на себя часть нагрузки с сервера и сети, ускоряет выделение ресурсов для новых виртуальных машин и повышает плотность VM. Массив также поддерживает технологию QThin (thin provisioning), что позволяет организациям более эффективно использовать свободное дисковое пространство и покупать новые диски только тогда, когда это действительно необходимо. Также предлагается ряд дополнительных функций, таких как перезаписываемые снапшоты (QSnap), удаленная репликация (QReplica) и модуль резервного питания (BBM). Комплектация и цены на продукцию AegisSAN Q500 Q500-F30: 2 порта 16Gb FC + 2 порта 1GbE + 1 порт управления 1GbE. Рекомендуемая цена: $6,900 (без дисков) Q500-F21: 4 порта 8Gb FC + 2 порта 1GbE + 1 порт управления 1GbE. Рекомендуемая цена: $6,400 (без дисков) Q500-F20: 2 порта 8Gb FC + 2 порта 1GbE + 1 порт управления 1GbE. Рекомендуемая цена: $5,400 (без дисков) Количество уникальных просмотров: 1042

