Результаты розыгрыша видеокарты Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM

Дорогие читатели, нам стали известны результаты розыгрыша видеокарты GeForce GTX 760 JETSTREAM от компании Palit.

Победитель определился путем случайного отбора при помощи сервиса Random.org среди правильно ответивших конкурсантов. Счастливым обладателем новой видеокарты стал Руслан Искандеров из г. Каскелен Алматинской области. Компания Palit благодарит всех принявших участие в конкурсе и желает удачи в бущих викторинах!

Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM – инновационная видеокарта из серии Palit Jetstream. Призванная удовлетворить требования даже самых взыскательных игроков, новинка отличается оптимизированным дизайном, удвоенным объемом памяти и высочайшей производительностью, необходимой для технологии 3D Vision и работы на нескольких мониторах. Еще одним достоинством продукта является усовершенствованная система охлаждения с кулером TurbofanBlade, созданным по примеру нагнетателей самолетных двигателей, и со светодиодной подсветкой, которая особенно порадует обладателей прозрачных корпусови любителей спецэффектов.