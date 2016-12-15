Розыгрыш видеокарты Palit GeForce GT 630

Компания Palit и портал www.benchit.kz объявляют о розыгрыше Видеокарты Palit Видеокарта Palit GeForce GT 630. Продолжительность конкурса 5 дней, с 14 июля по 19 июля.

Ответьте на пять вопросов о технических характеристиках видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 630, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз - видеокарту Palit GeForce GT 630.

Видеокарта Palit GeForce GT 630

Если вы давно собирались поменять графику в своём компьютере, то современная видеокарта Palit GeForce GT 630 – отличный повод это сделать. Модель обеспечивает качественное воспроизведение мультимедиа и игр. Улучшенная версия программы ThunderMaster позволяет оптимизировать функции видеокарты таким образом, чтобы вы могли насладиться всеми преимуществами технологии NVIDIA GPU Boost и обеспечить максимальную производительность и безопасность работы системы.

Вопросы:

1. С какими объёмами и типом памяти используется в видеокарте PalitGeForceGT 630?

2. Какой интерфейс обеспечивает видеокарте Palit GeForce GT 630 высокую скорость передачи данных для игр?

3.Что видеокарте Palit GeForce GT 630 обеспечивает полная поддержка технологии NVIDIA PhysX?

4. Для каких операционной систем сертифицирована видеокарта Palit GeForceGT 630

Всем участникам желаем победы!

*Доставка приза за пределы города Алматы осуществляется победителем самостоятельно.

*Конкурс только для жителей Казахстана.