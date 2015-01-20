Все о компьютерах, играх и киберспорте

Розыгрыш видеокарты Palit GeForce GT 730

09.09.2014 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания Palit и портал www.benchit.kz объявляют о розыгрыше видеокарты PALIT GeForce GT 730. Продолжительность конкурса 5 дней с 10 по 15 сентября, конкурс только для жителей г. Алматы.

Ответьте на пять вопросов о технических характеристиках видеокарты PALIT GeForce GT 730, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз PALIT GeForce GT 730.

Описание PALIT GeForce GT 730

Новая видеокарта от Palit сможет стать очень важной частью вашего ПК. Это качественное, надежное устройство, которое идеально справится со своими обязанностями. В данной викторине мы предлагаем вашему вниманию несколько вопросов о PALIT GeForce GT 730 2048 Мб.

Вопросы:

  1. Каким графическим чипом оснащается видеокарта?
  2. Какой частотой обладает чип видеокарты?
  3. Каким количеством встроенной памяти обладает видеокарта?
  4. Сколько портов и разъемов у видеокарты?
  5. Каким диаметром вентилятора обладает карта?

Всем участникам желаем победы!

Количество уникальных просмотров: 2137

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.3808 seconds and used 0.84MB of RAM. We need to overclock it :-)!