Розыгрыш видеокарты Palit GeForce GT 730

Компания Palit и портал www.benchit.kz объявляют о розыгрыше видеокарты PALIT GeForce GT 730. Продолжительность конкурса 5 дней с 10 по 15 сентября, конкурс только для жителей г. Алматы.

Ответьте на пять вопросов о технических характеристиках видеокарты PALIT GeForce GT 730, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз PALIT GeForce GT 730.

Описание PALIT GeForce GT 730

Новая видеокарта от Palit сможет стать очень важной частью вашего ПК. Это качественное, надежное устройство, которое идеально справится со своими обязанностями. В данной викторине мы предлагаем вашему вниманию несколько вопросов о PALIT GeForce GT 730 2048 Мб.

Вопросы:

Каким графическим чипом оснащается видеокарта? Какой частотой обладает чип видеокарты? Каким количеством встроенной памяти обладает видеокарта? Сколько портов и разъемов у видеокарты? Каким диаметром вентилятора обладает карта?

Всем участникам желаем победы!