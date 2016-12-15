Thecus подготовили обновление ОС для всей линейки устройств NAS

Тайбэй, Тайвань, 17 июля 2014 года – компания Thecus Technology сообщает о выходе обновления прошивки для всех устройств NAS потребительского и корпоративного уровней. Обновление ThecusOS версий 5 и 6 приносит новые возможности и повышает безопасность всей линейки устройств Thecus NAS.

Thecus NAS потребительского и SOHO-класса

Обновление прошивки Thecus NAS потребительского класса и SOHO дает устройствам новые возможности, которые обычно встречаются только в оборудовании более высокого уровня. Например, модель N2310 с прошивкой ThecusOS 6 при обновлении получает поддержку томов RAID и RAID-шифрование. Обновление ОС для 2-дисковых моделей N2520 и N2560, а также 4-дисковых NAS N4520 и N4560 открывает расширенную поддержку ИБП и томов RAID. Кром того, обновление OpenSSL и устранение ошибок повышают уровень безопасности и надежности устройств Thecus NAS.

Thecus NAS для малого/среднего бизнеса и корпоративного уровня

Устройства СМБ NAS, такие как модель N7710-G на 7 дисковых мест, теперь поддерживают еще больше функций корпоративного уровня при обновлении прошивки ThecusOS 5. Среди этих функций – обновление OpenSSL для повышения уровня безопасности и расширенная поддержка ИБП. Кроме того, также вышла и бета-версия обновления с поддержкой функции резервирования Btrfs Snapshots и функции ESXi VAAI, которая повышает производительность в среде виртуализации путем перевода операций VMware на внутренние мощности устройств NAS. Эти улучшения и обновления повышают эффективность использования устройств Thecus в корпоративных ЦОД, улучшая уровень производительности, совместимости и безопасности.

Обновление прошивки также принесет поддержку функций T-OnTheGo, включая улучшенный обмен файлами (Link Share), автоматическую настройку (Auto Scan) и встроенные инструменты регистрации Thecus ID и DDNS.

Процедура обновления

Для устройств NAS на ThecusOS 6 обновление прошивки до новейшей версии выполняется через пользовательский интерфейс с помощью функции Online Upgrade. Пользователям ThecusOS 5 необходимо посетить центр обновлений «Download Center» и получить инструкцию по обновлению для конкретной модели.

О компании Thecus®

Thecus Technology Corp. специализируется на разработке сетевых устройств хранения данных (NAS) и сетевых видеорегистраторов (NVR). Компания была основана в 2004 году с целью создания доступных передовых технологий, поэтому продукция Thecus привлечет как опытных, так и начинающих пользователей. Благодаря команде разработчиков мирового уровня и стремлению всегда действовать в интересах клиентов, Thecus поставляет на рынок инновационные устройства NAS и NVR, покрывая потребности современного мира в области хранении данных и видеонаблюдения.