Твердотельные накопители компании Kingston Digital используются в новых мобильных системах ASUS Zenbook Ultrabook

Сегодня компания Kingston Digital, Inc., филиал по разработке флеш-памяти компании Kingston Technology Company, Inc., ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных, объявила о том, что ее твердотельные накопители M.2 2260 SATA будут использоваться в мобильных ПК ASUS Zenbook™ UX301LA и UX301LAA. Твердотельные накопители Kingston обеспечивают быстрое включение и выключение ПК, мгновенный запуск и закрытие приложений, длительное время работы компьютеров без подзарядки, оперативный доступ к данным и быстрый выход из режима ожидания.

В мобильных ПК ASUS Zenbook UX301LA используются твердотельные накопители Kingston® M.2 2260 SATA емкостью 128 ГБ, а в модели Zenbook UX301LAA устанавливаются два накопителя M.2 2260 SATA, объединенные в массив RAID 0, поэтому пользователи получают до 256 ГБ для хранения данных. Твердотельные накопители с интерфейсом SATA (6 Гбит/с) имеют компактные размеры и обеспечивают исключительную производительность Ultrabook. M.2 2260 – форм-фактор следующего поколения, на базе которого Kingston предлагает накопители для различных платформ OEM. Это связано с тем, что на рынке появляется все большее количество различных мобильных ПК Ultrabook, планшетов и моноблоков.

«Наши новейшие системы Zenbook имеют современный внешний вид и обеспечивают высокую скорость работы. Кроме того, они оснащаются сенсорными экранами с высоким разрешением для максимального качества изображения, – сказал И.Ч Чен (Y.C. Chen), старший директор по разработке мобильных ПК компании ASUS. –Zenbook является одной из самых легких и компактных моделей Ultrabook нашего производства, а использование твердотельных накопителей M.2 2260 компании Kingston обеспечивает высокую скорость работы для удовлетворения всех потребностей пользователей».

«ASUS Zenbook имеют стильный внешний вид, хорошую аппаратную «начинку» и обеспечивают высокое качество видео и звука, – сказал Ариель Перез (Ariel Perez), руководитель подразделения по производству твердотельных накопителей компании Kingston. – Мы рады, что ASUS выбрала нашу продукцию, как и многие другие ведущие компании, которые остановили свой выбор на наших твердотельных накопителях».