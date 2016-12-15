Викторина от Palit: розыгрыш видеокарты Palit GeForce GTX980 JetStream

Компания Palit и портал benchit.kz объявляют о розыгрыше видеокарты Palit GeForce GTX980 JetStream. Продолжительность конкурса 10 дней с 21 по 31 октября, только для жителей Республики Казахстан.

Ответьте на десять вопросов о технических характеристиках видеокарты Palit GeForce GTX 980 JetStream, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте супер приз:

Palit GeForce GTX 980 JetStream ( 4Гб GDDR5) - новая линейка видеокарт, которая отличается улучшенным дизайном и инновационной системой охлаждения. Видеокарта подарит незабываемые впечатление от игры и обеспечит яркую и четкую графику. GeForce GTX 980 JetStream построена на архитектуре NVIDIA Maxwell – видеопроцессоре, гарантирующем высочайшую производительность. Видеокарта обладает прекрасными техническими параметрами, которые обязательно оценят настоящие геймеры.

Вопросы:

1) Назовите частоту графического процессора GeForce GTX 980 JetStream? ;

2) Какое максимальное цифровое разрешение видеокарты GeForce GTX 980 JetStream?;

3) Назовите максимальное VGA разрешение GeForce GTX 980 JetStream?;

4) Предусмотрен ли двухканальный DVI в видеокарте GeForce GTX 980 JetStream?;

5) Какая максимальная мощность модели GeForce GTX 980 JetStream (4Гб GDDR5)?;

6) Назовите минимальную рекомендованную мощность блока питания для GeForce GTX 980 JetStream?;

7) Что входит в стандартный комплект поставки видеокарты GeForce GTX 980 JetStream?;

8) Какие дополнительные разъемы питания предусмотрены в GeForce GTX 980 JetStream?;

9) Какой интерфейс подключения у GeForce GTX 980 JetStream?;

10) Назовите тактовую частоту памяти GeForce GTX 980 JetStream?.

Всем участникам желаем победы!