Несмотря на то, что уже очень длительное время на нашем сайте не было никаких отчетов с оверклокерских бенч-сессий, это совсем не означает, что их не было. Наша команда, BenchIT.kz [OC Team], со времен последнего отчета обзавелась новыми инструментами для разгона. Например, недавно прибывший из-за бугра стакан под жидкий азот Ney Pro от KingipinCooling для оперативной памяти. Или присоединившийся к нам Zombie568 - тоже вполне инструмент *Trollface*. Кстати, самый юный среди нас. Если серьезно, то позиции команды закрепились на 66-ом месте в мировом рейтинге из 2481 команд, а наша страна, Казахстан, в списке стран теперь занимает 40-ое место из 146 стран-участниц рейтинга HWBot.org.