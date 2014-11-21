21.11.2014 | Категория: Новости проекта | Разместил: Deep1984
22 ноября в Москве состоится финал чемпионата по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014 в котором будут принимать участие 16 оверклокеров поделенных на 8 команд. Особенно радует то, что четыре участника чемпионата представляют страны СНГ: казахстанцы TerraRaptor + John_White и россияне Smoke + _12_. Общий призовой фонд составляет $35 000.
21.08.2014 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
Казахстанский ресурс BenchIT.kz в этом году становится официальным информационным партнером одного из самых престижных киберспортивных мероприятий мира - DreamHack!
30.12.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
Уважаемы посетители сайта!
Администрация BenchIT.kz поздравляет вас с наступающим Новым Годом и желает вам всего наилучшего в будущем году!
18.12.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
В минувшую субботу, 14 декабря, в одном из розничных магазинов компании Alser прошло уникальное IT-событие: на глазах у посетителей, лучшие оверклокеры страны из команды BenchIT.kz [OC Team] установили мировой рекорд в тесте Unigine Heaven Basic Preset!
11.12.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
В эти выходные, 14 декабря, вы сможете стать очевидцами уникального IT-события! Специально для жителей Алматы при поддержке компаний ASUS и Kingston на базе торгово-розничной площадки компании ALSER пройдет экстремальное шоу с участием известных оверклокеров страны!
09.11.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
Четыре команды ведущих оверклокеров СНГ, представляющие Россию, Украину, Казахстан и Беларусь, сразятся под одной крышей в рамках двухдневного киберфестиваля TECHLABS CUP 16-17 ноября 2013 года в клубе Stadium Live. Оверклокинг, или разгон, – это популярное по всему миру увлечение компьютерных энтузиастов, целью которого является увеличение быстродействия ПК за пределами установленных заводами спецификаций. В ходе состязаний по оверклокингу победа определяется наилучшими результатами, достигнутыми с применением специальных знаний и навыков, глубокого понимания всех тонкостей работы компьютерного «железа», а также экстремальных систем охлаждения.
01.11.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
Около года назад мы писали новость о том, что единственная активная команда оверклокеров из Казахстана, Bench!T.kz [OC Team], смогла войти в топ-70 лучших команд мира. Какие же изменения произошли за прошедший год и чего добились наши оверклокеры? Читайте в этой статье.
01.10.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
Компания MSI совместно с казахстанским хардварным ресурсом BenchIt.kz объявляет о новом конкурсе для жителей Казахстана. Прояви свою креативность, расскажи нам о материнских платах или видеокартах MSI, запиши это на видео и отправь нам. Победителю достанется $300 и множество других призов!
02.08.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
Несмотря на то, что уже очень длительное время на нашем сайте не было никаких отчетов с оверклокерских бенч-сессий, это совсем не означает, что их не было. Наша команда, BenchIT.kz [OC Team], со времен последнего отчета обзавелась новыми инструментами для разгона. Например, недавно прибывший из-за бугра стакан под жидкий азот Ney Pro от KingipinCooling для оперативной памяти. Или присоединившийся к нам Zombie568 - тоже вполне инструмент *Trollface*. Кстати, самый юный среди нас. Если серьезно, то позиции команды закрепились на 66-ом месте в мировом рейтинге из 2481 команд, а наша страна, Казахстан, в списке стран теперь занимает 40-ое место из 146 стран-участниц рейтинга HWBot.org.
02.08.2013 | Категория: Новости проекта | Разместил: admin
Компания Huntkey Enterprise Group, мировой профессиональный поставщик электроприборов и казахстанский хардварный ресурс www.benchit.kz объявляют об итогах проведенного конкурса, который проводился с 20 июня по 20 июля 2013 года.
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