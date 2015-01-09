BenchIT является официальным инфо-партнером Dreamhack Russia

Казахстанский ресурс BenchIT.kz в этом году становится официальным информационным партнером одного из самых престижных киберспортивных мероприятий мира - DreamHack!

В этом году сбудется мечта фанатов киберспорта - DreamHack уже этой осенью будет проводиться впервые в России, в Москве. Мероприятие пройдет на одной изкрупнейших концертных площадок Москвы - Stadium Live. Эта концертная площадка способна составить конкуренцию не только самым большим клубным пространствам города, но и концертным залам и спортивным сооружениям.

• 150 кВт звука

• Общая площадь - 9000 м2

• VIP-зона более чем на 600 мест.



Всех посетителей и онлайн зрителей ожидает интересная программа в рамках которой:

11-13 сентября, лучшие команды Америки, Европы, СНГ и Китая встретятся на первом в истории DreamHack Moscow, где сразятся за солидный призовой фонд в 80 000$ и титул чемпионов Game Show Dota 2 League Season One.

13-14 сентября, в Москве соберутся 4 лучшие СНГ команды по Point Blank им предстоит побороться за 15 000 $ и титул чемпионов Game Show Point Blank Championship.

13-14 сентября пройдет один из самых престижных Starcraft 2 турниров Европы - DreamHack Open.

Данные мероприятия пройдут в стенах Stadium Live и Moscow Cyber Stadium и соберут под своё крыло самых преданных фанатов киберспорта. Оставайтесь с нами и получайте свежую информацию по этому знаменательному событию!

О DreamHack — одно из крупнейших событий в киберспорте, ранее проходящее два раза в год в шведском городе Йёнчёпинг в формате LAN party, а теперь и в Москве. Фестиваль удерживает за собой право на мировой рекорд по количеству посетителей.

Более подробная информация и материалы на официальном сайте мероприятия.

Организатор мероприятия Games Show.