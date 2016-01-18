18.01.2016 | Категория: Новости Software | Разместил: admin
В сети появилась информация о том, что новое поколение процессоров будет поддерживаться только Windows 10 и более новыми версиями операционной системы от Microsoft.
17.08.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: admin
Windows 10 получила множество функций, которые имеют "мобильную" природу. Например, такие как сбор данных о вашем местоположении, анализ ввода с клавиатуры и так далее. Все это привело к шумихе на тему "Windows 10 следит за своими пользователями". В сети появился список ip-адресов, которые можно заблокировать в системе, тем самым раз и навсегда перекрыть кислород Большому Брату. Если, конечно же, вы хотите, чтобы Windows 10 прекратила за вами "шпионить".
15.07.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: admin
Компания FutureMark официально прекращает поддержку устаревших бенчмарков. Теперь, все версии с 3DMark 99 по 3DMark 2006 стали абсолютно бесплатными и доступны с ключами для загрузки с официального сайта.
08.04.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: admin
Компания Futuremark анонсировала новый тест 3DMark API Overhead - первый в мире независимый тест для измерения разницы в производительности между DirectX 12, DirectX 11 и Mantle API. Также новый тест является первым в мире приложением, которое использует DirectX 12.
03.02.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: admin
Вышлая новая версия Open Broadcaster Software версии 0.64 Beta, известная также как OBS. OBS - это абсолютно бесплатная программа для создания трансляций на таких сервисах, как Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox и многих других. Программа поддерживает кодирование в формате H264 (x264), аппаратное ускорение Intel Quick Sync и NVIDIA NVenc.
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22.01.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984
На вчерашней конференции компания Microsoft в лице руководителя отдела разработки Терри Майерсона сообщила, что новая версия операционной системы Windows от Microsoft будет в течение года доступна для бесплатного обновления пользователям Windows 8.1, Windows 7 и Windows Phone 8.1.
22.01.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984
Ресурс TechPowerUp обновил утилиту GPU-Z для получения информации, мониторинга и диагностики видеокарт. В новой 0.8.1 версии добавлена поддержка новых и еще не выпущенных видеокарт, улучшена стабильность самой программы.
10.01.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: admin
В сети появилась новая бета-версия бесплатной информационной утилиты HWiNFO под номером 4.49.2375 Beta. Эта небольшая бесплатная утилита не только позволяет получить полную информацию о вашем компьютере, но и осуществляет мониторинг температур процессора, материнской платы и видеокарты, а также их текущие тактовые частоты.
23.12.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984
Вышла новая версия известной утилиты для мониторинга и оверклокинга видеокарт - MSI Afterburner 4.1.0 Final.
23.10.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984
Энтузиасты сайта TechPowerUp обновили популярную информационную утилиту GPU-Z до версии 0.8.0. С ее помощью можно детально узнать характеристики видеокарты, провести мониторинг температур и ресурсов, а так же сохранить BIOS.
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