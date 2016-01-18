Windows 10 получила множество функций, которые имеют "мобильную" природу. Например, такие как сбор данных о вашем местоположении, анализ ввода с клавиатуры и так далее. Все это привело к шумихе на тему "Windows 10 следит за своими пользователями". В сети появился список ip-адресов, которые можно заблокировать в системе, тем самым раз и навсегда перекрыть кислород Большому Брату. Если, конечно же, вы хотите, чтобы Windows 10 прекратила за вами "шпионить".