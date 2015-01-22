Новая версия утилиты GPU-Z 0.8.1

Ресурс TechPowerUp обновил утилиту GPU-Z для получения информации, мониторинга и диагностики видеокарт. В новой 0.8.1 версии добавлена поддержка новых и еще не выпущенных видеокарт, улучшена стабильность самой программы.

Список изменений и улучшений:

- Добавлена полная поддержка GeForce GTX 960

- Добавлена предварительная поддержка графического чипа NVIDIA GM200

- Исправлена проблема с неправильным определением количества блоков растеризации у чипов NVIDIA GM107

- Добавлена поддержка мобильных чипов NVIDIA GTX 980M, GTX 970M, GTX 660 (960 CUDA ядер), GT 705, GT 720, GT 745M, NVS 310, Grid K200

- Добавлена поддержка AMD R9 255, FirePro W7100, HD 8370D

- Добавлена предварительная поддержка встроенной графики процессоров Intel Broadwell

- Исправлена работа масштабирования опции запуска -tab 2

- Улучшен механизм определения производителя памяти для видеокарт NVIDIA

- Добавлен мониторинг нагрузки шины PCI-Express для видеокарт NVIDIA

- Исправлено определение поддержки OpenCL для графических чипов Vesuvius

- Улучшено определение будущих устройств AMD

- Отключено определение производителя памяти для APU

- Добавлена возможность выбора точности для сенсоров в миллисекундах

- Устранены проблемы с вылетами программы

Скачать GPU-Z 0.8.1 можно с сайта ->