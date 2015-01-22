Презентация Windows 10 Consumer Preview и другие хорошие новости от Microsoft

На вчерашней конференции компания Microsoft в лице руководителя отдела разработки Терри Майерсона сообщила, что новая версия операционной системы Windows от Microsoft будет в течение года доступна для бесплатного обновления пользователям Windows 8.1, Windows 7 и Windows Phone 8.1.

Кроме того, Майерс сообщил о том, что свежие тестовые версии Windows 10 для ПК будут доступны всем желающим со следующей недели, а первые версии Windows 10 Phone для смартфонов появятся уже в феврале этого года.

В ходе презентации Windows 10 было рассказано о некоторых нововведениях, одним из главных стала интеграция голосового помощника Cotrana, с внедрением на все типы устройств.

Так же был упомянут браузер под кодовым названием Spartan, замена Internet Explorer. Он позволит делать заметки на веб-страницах, а так же делиться ими с помощью почты или социальных сетей. Отдельно упоминается отличная производительность браузера Spartan.

Интересным проектом обещает стать - Microsoft HoloLens, голографические очки с встроенными динамиками. По замыслу разработчиков Microsoft, применение голограмм позволяет играть в игры, а также повышает эффективность обучения и расширяет возможности представления информации, связанной с окружающим миром. Управлять ими можно жестами и голосом.

Не забыли и про владельцев приставок Xbox One, теперь и им будет доступен сервис трансляции игр с приставки на компьютер или планшет.

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