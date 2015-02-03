Вышел OBS 0.64 Beta (Open Broadcaster)

Вышлая новая версия Open Broadcaster Software версии 0.64 Beta, известная также как OBS. OBS - это абсолютно бесплатная программа для создания трансляций на таких сервисах, как Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox и многих других. Программа поддерживает кодирование в формате H264 (x264), аппаратное ускорение Intel Quick Sync и NVIDIA NVenc.
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Open Broadcaster Software
В новой версии:
- исправлены проблемы c NVenc: CBR теперь будет иметь действительно постоянный битрейт
- исправлены ошибки в случаях, когда предупреждения для CBR / keyint / и т.д. не отображались на некторых сервисах (например, Hitbox)
- добавлена поддержка IPv6
- добавлена возможность выбора цветового профиля YUV
- добавлена возможность продвинутых настроек цветовых профилей
- исправлены ошибки с надписью на кнопках во время старта/завершения стрима
Скачать OBS 0.64 Beta можно по следующим ссылкам: