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Вышел OBS 0.64 Beta (Open Broadcaster)

03.02.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: admin

Вышлая новая версия Open Broadcaster Software версии 0.64 Beta,  известная также как OBS. OBS - это абсолютно бесплатная программа для создания трансляций на таких сервисах, как Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox и многих других. Программа поддерживает кодирование в формате H264 (x264), аппаратное ускорение Intel Quick Sync и NVIDIA NVenc.

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Open Broadcaster Software

В новой версии:

- исправлены проблемы c NVenc: CBR теперь будет иметь действительно постоянный битрейт
- исправлены ошибки в случаях,  когда предупреждения для CBR / keyint / и т.д. не отображались на некторых сервисах (например, Hitbox)
- добавлена поддержка IPv6
- добавлена возможность выбора цветового профиля YUV
- добавлена возможность продвинутых настроек цветовых профилей
- исправлены ошибки с надписью на кнопках во время старта/завершения стрима

Скачать OBS 0.64 Beta можно по следующим ссылкам:

- Официальный сайт

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