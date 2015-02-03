Вышел OBS 0.64 Beta (Open Broadcaster)

Вышлая новая версия Open Broadcaster Software версии 0.64 Beta, известная также как OBS. OBS - это абсолютно бесплатная программа для создания трансляций на таких сервисах, как Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox и многих других. Программа поддерживает кодирование в формате H264 (x264), аппаратное ускорение Intel Quick Sync и NVIDIA NVenc.

|

Open Broadcaster Software

В новой версии:

- исправлены проблемы c NVenc: CBR теперь будет иметь действительно постоянный битрейт

- исправлены ошибки в случаях, когда предупреждения для CBR / keyint / и т.д. не отображались на некторых сервисах (например, Hitbox)

- добавлена поддержка IPv6

- добавлена возможность выбора цветового профиля YUV

- добавлена возможность продвинутых настроек цветовых профилей

- исправлены ошибки с надписью на кнопках во время старта/завершения стрима

Скачать OBS 0.64 Beta можно по следующим ссылкам:

- Официальный сайт