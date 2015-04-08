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Futuremark анонсировала API Overhead: сравнение производительности DirectX 11, DirectX 12 и Mantle API

08.04.2015 | Категория: Новости Software | Разместил: admin

Компания Futuremark анонсировала новый тест 3DMark API Overhead - первый в мире независимый тест для измерения разницы в производительности между DirectX 12, DirectX 11 и Mantle API. Также новый тест является первым в мире приложением, которое использует DirectX 12.

Новый Feature Test был разработан при сотрудничестве с AMD, Intel, Microsoft, NVIDIA и другими участниками Benchmark Development Program. Цель нового бенчмарка в сравнении относительной производительности различных API на одной системе. Отдельно отмечается, что этот тест не является бенчмарком GPU, поэтому сравнивать видеокарты разных производителей в нем нецелесообразно. 

Для запуска теста в режиме DirectX 12 потребуется Windows 10 Technical Preview, которая имеет номер сборки 10041 и выше, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта с поддержкой DirectX level 11_0 на аппаратном уровне с 1 Гб видеопамяти. Для запуска Mantle потребуется видеокарта AMD с поддержкой этого API. С DirectX 11 все просто - нужна видеокарта с ним совместимая.

Новый тест уже доступен в последнем обновлении 3DMark.

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