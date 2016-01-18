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Будущие процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут поддерживаться только Windows 10

18.01.2016 | Категория: Новости Software | Разместил: admin

В сети появилась информация о том, что новое поколение процессоров будет поддерживаться только Windows 10 и более новыми версиями операционной системы от Microsoft.

Стало известно, что это относится к процессорам Intel Kaby Lake, Qualcomm 8996 и процессорам AMD Bristol Ridge. Видимо, архитектурные изменения процессоров достаточно серьезны и, для того, чтобы они работали с операционными системами, выпущенными до Windows 10, компании Microsoft придется выпускать обновления. В свою очередь, в Microsoft не желают тратить на время на выпуск подобных обновлений для старых операционных систем.

Между тем, поддержка Windows 7 и 8 будет осуществляться до 2020 и 2023 годов соответственно, но с работой лишь на процессорах старого образца.

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