Браузер Firefox обновился до версии 33.0

Mozilla выпустила очередное обновление своего собственного браузера - Mozilla Firefox. Новая версия под номером 33.0 несет в себе ряд улучшений в производительности, оптимизацию при работе с оперативной памятью и многое другое...
Наиболее важным в Firefox 33.0 является интегрированная поддержка кодека H264, а также улучшения по части работы с JavaScript. Полный список изменений опубликован ниже.
Что нового в Mozilla Firefox 33.0
- Проведена оптимизация механизмов хранения строк JavaScript и обработки строковых данных, что позволило сократить потребление памяти и увеличить производительность строковых операций
- Добавлена поддержка видеокодека H.264 (в песочнице) за счёт использования открытой компанией Cisco библиотеки OpenH264;
- Для Windows по умолчанию включена технология Off Main Thread Compositing (OMTC);
- Проведены улучшения в работе поиска в адресной строке (например добавлены поисковые подсказки на страницах about:home и about:newtab);
- Улучшена стабильность восстановления сессий;
- Добавлен новый бэкенд для Content Security Policy;
- Поддержка соединения к HTTP-прокси с использованием HTTPS;
- Удалены проприетарные свойства и функции window.crypto;
- Прекращена поддержка отладочного сервиса JavaScript Debugger Service в пользу Debugger API;
- Реализован интерфейс DOMMatrix;
- Реализовано правило @counter-style из спецификации CSS3 Counter Styles;
- Добавлен редактор кубических кривых Безье (видео);
- Доступен просмотр DOM-событий в «Инспекторе»;
- Реализована новая боковая панель, отображающая список ярлыков для каждого правила @ media в текущей таблице стилей;
- Добавлена возможность (Paint Flashing) для наглядной оценки перерисовываемых элементов;
- В разделе «Правила» (Rules) в режиме инспектирования добавлена возможность редактирования правил @keyframes;
- И также в «Инспекторе» теперь отображается подсветка CSS-преобразований;
Разное
- Слегка изменённая анимация для всех окошек, открывающихся в Firefox (немного «криво» звучит, не знаю как можно понятнее и точнее написать);
- Добавлена локализация на азербайджанский язык [az]
- Исправлена проблема, при которой незавершенные загрузки помечались как завершенные, путем обнаружения нарушения передачи данных по HTTP 1.1
Скачать Mozilla Firefox 33.0 (34,95 МБ) можно по следующим ссылкам:
- Яндекс.Диск
- Зеркало