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Браузер Firefox обновился до версии 33.0

15.10.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: admin

Mozilla выпустила очередное обновление своего собственного браузера - Mozilla Firefox. Новая версия под номером 33.0 несет в себе ряд улучшений в производительности, оптимизацию при работе с оперативной памятью и многое другое...

Наиболее важным в Firefox 33.0 является интегрированная поддержка кодека H264, а также улучшения по части работы с JavaScript. Полный список изменений опубликован ниже.

Что нового в Mozilla Firefox 33.0

  • Проведена оптимизация механизмов хранения строк JavaScript и обработки строковых данных, что позволило сократить потребление памяти и увеличить производительность строковых операций
  • Добавлена поддержка видеокодека H.264 (в песочнице) за счёт использования открытой компанией Cisco библиотеки OpenH264;
  • Для Windows по умолчанию включена технология Off Main Thread Compositing (OMTC);
  • Проведены улучшения в работе поиска в адресной строке (например добавлены поисковые подсказки на страницах about:home и about:newtab);
  • Улучшена стабильность восстановления сессий;
  • Добавлен новый бэкенд для Content Security Policy;
  • Поддержка соединения к HTTP-прокси с использованием HTTPS;
  • Удалены проприетарные свойства и функции window.crypto;
  • Прекращена поддержка отладочного сервиса JavaScript Debugger Service в пользу Debugger API;
  • Реализован интерфейс DOMMatrix;
  • Реализовано правило @counter-style из спецификации CSS3 Counter Styles;


Firefox Developer Tools

  • Добавлен редактор кубических кривых Безье (видео);
  • Доступен просмотр DOM-событий в «Инспекторе»;
  • Реализована новая боковая панель, отображающая список ярлыков для каждого правила @ media в текущей таблице стилей;
  • Добавлена возможность (Paint Flashing) для наглядной оценки перерисовываемых элементов;
  • В разделе «Правила» (Rules) в режиме инспектирования добавлена возможность редактирования правил @keyframes;
  • И также в «Инспекторе» теперь отображается подсветка CSS-преобразований;


Разное

  • Слегка изменённая анимация для всех окошек, открывающихся в Firefox (немного «криво» звучит, не знаю как можно понятнее и точнее написать);
  • Добавлена локализация на азербайджанский язык [az]
  • Исправлена проблема, при которой незавершенные загрузки помечались как завершенные, путем обнаружения нарушения передачи данных по HTTP 1.1

Скачать Mozilla Firefox 33.0 (34,95 МБ) можно по следующим ссылкам:

- Яндекс.Диск
- Зеркало

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