Браузер Firefox обновился до версии 33.0

Mozilla выпустила очередное обновление своего собственного браузера - Mozilla Firefox. Новая версия под номером 33.0 несет в себе ряд улучшений в производительности, оптимизацию при работе с оперативной памятью и многое другое...

Наиболее важным в Firefox 33.0 является интегрированная поддержка кодека H264, а также улучшения по части работы с JavaScript. Полный список изменений опубликован ниже.

Что нового в Mozilla Firefox 33.0

Проведена оптимизация механизмов хранения строк JavaScript и обработки строковых данных, что позволило сократить потребление памяти и увеличить производительность строковых операций

Добавлена поддержка видеокодека H.264 (в песочнице) за счёт использования открытой компанией Cisco библиотеки OpenH264;

Для Windows по умолчанию включена технология Off Main Thread Compositing (OMTC);

Проведены улучшения в работе поиска в адресной строке (например добавлены поисковые подсказки на страницах about:home и about:newtab);

Улучшена стабильность восстановления сессий;

Добавлен новый бэкенд для Content Security Policy;

Поддержка соединения к HTTP-прокси с использованием HTTPS;

Удалены проприетарные свойства и функции window.crypto;

Прекращена поддержка отладочного сервиса JavaScript Debugger Service в пользу Debugger API;

Реализован интерфейс DOMMatrix;

Реализовано правило @counter-style из спецификации CSS3 Counter Styles;



Firefox Developer Tools

Добавлен редактор кубических кривых Безье (видео);

Доступен просмотр DOM-событий в «Инспекторе»;

Реализована новая боковая панель, отображающая список ярлыков для каждого правила @ media в текущей таблице стилей;

Добавлена возможность (Paint Flashing) для наглядной оценки перерисовываемых элементов;

В разделе «Правила» (Rules) в режиме инспектирования добавлена возможность редактирования правил @keyframes;

И также в «Инспекторе» теперь отображается подсветка CSS-преобразований;



Разное

Слегка изменённая анимация для всех окошек, открывающихся в Firefox (немного «криво» звучит, не знаю как можно понятнее и точнее написать);

Добавлена локализация на азербайджанский язык [az]

Исправлена проблема, при которой незавершенные загрузки помечались как завершенные, путем обнаружения нарушения передачи данных по HTTP 1.1

Скачать Mozilla Firefox 33.0 (34,95 МБ) можно по следующим ссылкам:

- Яндекс.Диск

- Зеркало