Cостоялся релиз нового Mozilla Firefox 29

Сегодня состоялся релиз нового Mozilla Firefox 29. Полностью изменен дизайн на Australis (прошлый действовал с 2011 года) и внедрен программный интерфейс Gamepad API.

Главное нововведение - пользовательский интерфейс под кодовым именем Australis, позволит настраивать внешний вид браузера для большего удобства. Вкладки получили более обтекаемый вид, стали располагаться выше на странице, предоставляя больше пространства для контента.

Кнопка меню переехала в правый верхний угол и теперь это не только меню, но и место где представлены все кнопки управления, функции, инструменты и аддоны.

Можно использовать перетягивание для таких объектов, как журнал, синхронизация и все прочее. Кроме того, можно перетягивать иконки на тулбар.

Функция Firefox Sync по-прежнему позволяет синхронизировать браузеры на различных машинах пользователя, включая мобильные устройства, при этом обеспечивая полное шифрование данных. Что касается последних, то здесь появилась функция Firefox Accounts, аналог мобильных аккаунтов у Google и Nokia.

Скачать Mozilla Firefox 29 можно здесь.