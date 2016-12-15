Display Driver Uninstaller - бесплатная утилита для полного удаления драйверов видеокарт

Утилита Display Driver Uninstaller удобное средство для удаления оставшихся файлов и папок от переустановки драйверов видеокарт. Иногда возникают проблемы, когда обновление драйвера не приносит необходимого эффекта, это происходит, потому что стандартное удаление и установка не всегда полностью удаляют предыдущие драйвера. Это может отразиться на проблемах с производительностью в любимой игре или плохом результате в бенчмарке. Для решения подобных ситуаций и служит утилита Display Driver Uninstaller. Утилита недавно получила обновление до версии 12.6.2.

(скриншот наглядно показывает насколько может быть замусорена система драйверами видеокарт)

Утилита очень простая в использовании. При ее запуске появится диалог предлагающий перезагрузить компьютер в безопасный режим, можно эту процедуру сделать и вручную с помощью клавиши F8 нажатой после прохождения загрузки BIOS. После загрузки в безопасном режиме и запуска утилиты вам остается всего лишь нажать рекомендуемый пункт «Удалить и перезагрузить». После перезагрузки в рабочий режим ОС, потребуется установить новый драйвер для видеокарты.

Внимание владельцам ноутбуков с APU AMD! При использовании этой утилиты требуется проявить особое внимание к выбранным пунктам, нередко в составе драйверов видеокарты поставляются и драйвера для чипсета и периферии ноутбука.

Скачать программу можно по ссылкам ниже:

- скачать с Яндек.Диска

- скачать с сайта Guru3D.com