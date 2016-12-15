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Эксклюзивная утилита AMD Gaming Evolved получила обновление

30.07.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

Приятная новость для владельцев продукции AMD, фирменная утилита Gaming Evolved получила очередное обновление. Программа является ответом на GeForce Experience и несет почти аналогичный функционал – настройка игр под оптимальные настройки для конкретного PC, обновление драйверов, запись видео игрового процесса, социальная сеть и средство общения.

В новой версии добавлено несколько новых фич:

Game DVR – функция создания 20 минутных игровых роликов;

Twitch Broadcasting – стриминг в Twitch;

Rolling Recording – функция записи с экрана с возможностью редактирования.

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