Эксклюзивная утилита AMD Gaming Evolved получила обновление

Приятная новость для владельцев продукции AMD, фирменная утилита Gaming Evolved получила очередное обновление. Программа является ответом на GeForce Experience и несет почти аналогичный функционал – настройка игр под оптимальные настройки для конкретного PC, обновление драйверов, запись видео игрового процесса, социальная сеть и средство общения.

В новой версии добавлено несколько новых фич:

Game DVR – функция создания 20 минутных игровых роликов;

Twitch Broadcasting – стриминг в Twitch;

Rolling Recording – функция записи с экрана с возможностью редактирования.