Информационная утилита GPU-Z для видеокарт обновилась до версии 0.8.0

Энтузиасты сайта TechPowerUp обновили популярную информационную утилиту GPU-Z до версии 0.8.0. С ее помощью можно детально узнать характеристики видеокарты, провести мониторинг температур и ресурсов, а так же сохранить BIOS.

Список изменений и улучшений:

добавлена поддержка видеокарт Nvidia Quadro K420, K620, K2000D, K2200, K4200, K5200;

добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon R5 M240, R5 M255, FirePro W2100, W4100, W8100, FireStream 9270, FirePro 2450.

улучшена и исправлена возможность сохранения BIOS для всех видеокарт на базе видеопроцессоров Nvidia поколения Maxwell.

добавлена предварительная поддержка видеокарт на базе видеопроцессоров AMD «Topaz».

исправлена проблема с некорректным отображением выделенной и динамической памяти в Windows 8.1

исправлена проблема с зависанием GPU-Z при использовании видеокарта на базе процессоров AMD «Hawaii» в случае проигрывания видео с аппаратным ускорением

исправлена проблема с некорректным отображением потоковых процессоров и блоков растеризации у видеокарт на базе AMD «Tonga»

Скачать GPU-Z 0.8.0 можно по следующей ссылке.