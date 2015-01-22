Информационная утилита GPU-Z для видеокарт теперь версии 0.7.9

Товарищи с TechPowerUp обновили информационную утилиту GPU-Z до версии 0.7.9. Утилита может показать детальную информацию о видеокарте, а также осуществляет мониторинг частот и температур.

В новой версии добавлено:

- добавлена предварительная поддержка NVIDIA GM204

- добавлена предварительная поддержка AMD Tonga

- добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon R9 M275X, FirePro W5100 и W9100

- добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce GTX 780 6 GB, GTX 860M, GTX 780M, GT 830M, GT 740, GT 730, GT 720, Quadro NVS 510, FX 380M, GRID K520, Tesla K40c

- добавлена дата релиза видеокарт AMD R9 290

- улучшено детектирование технологии PhysX

- исправлен мониторинг скорости вращения вентилятора у некоторых видеокарт производства компании AMD

- улучшена скорость отрисовки вкладки с сенсорами

- добавлен перевод на французский язык.

Скачать GPU-Z 0.7.9 можно по следующей ссылке: