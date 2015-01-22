Все о компьютерах, играх и киберспорте

Информационная утилита GPU-Z для видеокарт теперь версии 0.7.9

12.08.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

Товарищи с TechPowerUp обновили информационную утилиту GPU-Z до версии 0.7.9. Утилита может показать детальную информацию о видеокарте, а также осуществляет мониторинг частот и температур.

 

В новой версии добавлено:

- добавлена предварительная поддержка NVIDIA GM204

- добавлена предварительная поддержка AMD Tonga

- добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon R9 M275X, FirePro W5100 и W9100

- добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce GTX 780 6 GB, GTX 860M, GTX 780M, GT 830M, GT 740, GT 730, GT 720, Quadro NVS 510, FX 380M, GRID K520, Tesla K40c

- добавлена дата релиза видеокарт AMD R9 290

- улучшено детектирование технологии PhysX

- исправлен мониторинг скорости вращения вентилятора у некоторых видеокарт производства компании AMD

- улучшена скорость отрисовки вкладки с сенсорами

- добавлен перевод на французский язык.

 

Скачать GPU-Z 0.7.9 можно по следующей ссылке:

Количество уникальных просмотров: 1384

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.9130 seconds and used 0.84MB of RAM. We need to overclock it :-)!