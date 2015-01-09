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Microsoft запускает бесплатную версию One Note для Windows и Mac

19.03.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: admin

Корпорация Microsoft анонсировала бесплатную версию OneNote для Windows 8, Windows 7 и Mac OS. OneNote - это сервис для хранения заметок, в том числе и голосовых, записных книжек, набросков рисунков и т.п. с возможностью хранения данных в облаке. Кроме того, функционал OneNote полностью доступен всем смартфонам на базе Windows Phone прямо из "коробки".

Microsoft OneNote

Ранее, OneNote распространялся в комплекте с Microsoft Office, в частности, вместе с Office 365. В отличие от платной версии, бесплатная версия OneNote не имеет поддержки SharePoint и интеграции с Outlook.

Загрузить бесплатную версию OneNote можно на официальном сайте OneNote.com.

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