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MSI Afterburner 3.00 Beta 19 - новая версия утилиты для разгона видеокарт

28.03.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

Компания MSI выпустила новую версию своей собственной утилиты для разгона - MSI Afterburner 3.0 Beta 19. Утилита предназначена для разгона всех современных видеокарт AMD и NVIDIA, имеет возможность осуществлять мониторинг температуры видеокарты, используемой памяти, а также позволяет управлять напряжением на графический процессор/видеопамять (если поддерживается картой) и скоростью вращения вентиляторов.

Скачать MSI Afterburner 3.00 Beta 19 можно по следующим ссылкам: 

- Скачать MSI Afterburner 3.00 Beta 19 с Яндекс.Диска
- Скачать MSI Afterburner 3.00 Beta 19 с официального сайта

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