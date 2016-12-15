MSI Afterburner 3.00 Beta 19 - новая версия утилиты для разгона видеокарт

Компания MSI выпустила новую версию своей собственной утилиты для разгона - MSI Afterburner 3.0 Beta 19. Утилита предназначена для разгона всех современных видеокарт AMD и NVIDIA, имеет возможность осуществлять мониторинг температуры видеокарты, используемой памяти, а также позволяет управлять напряжением на графический процессор/видеопамять (если поддерживается картой) и скоростью вращения вентиляторов.

Скачать MSI Afterburner 3.00 Beta 19 можно по следующим ссылкам:

- Скачать MSI Afterburner 3.00 Beta 19 с Яндекс.Диска

- Скачать MSI Afterburner 3.00 Beta 19 с официального сайта