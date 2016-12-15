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MSI Afterburner 4.0.0 Final доступна к загрузке

08.09.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

Состоялся официальный релиз MSI Afterburner 4.0.0, программы для мониторинга и управления частотами видеокарты. а так же множества других функций.

В новой версии с индексом Stable/Final применены все нововведения из версии Beta 9, помимо этого добавлена поддержка семейства графических процессоров AMD Tonga и возможность управления напряжением у NCP81022 применяемого в Radeon R9 285X.

По возникающим вопросам, проблемам с настройкой можно обратится в форум или же воспользоваться удобным FAQ.

Скачать MSI Afterburner 4.0.0 Stable можно по следующей ссылке. (Guru3D.com)

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