MSI Afterburner 4.0.0 Final доступна к загрузке

Состоялся официальный релиз MSI Afterburner 4.0.0, программы для мониторинга и управления частотами видеокарты. а так же множества других функций.

В новой версии с индексом Stable/Final применены все нововведения из версии Beta 9, помимо этого добавлена поддержка семейства графических процессоров AMD Tonga и возможность управления напряжением у NCP81022 применяемого в Radeon R9 285X.

По возникающим вопросам, проблемам с настройкой можно обратится в форум или же воспользоваться удобным FAQ.

Скачать MSI Afterburner 4.0.0 Stable можно по следующей ссылке. (Guru3D.com)