Must Have: Обновление утилит Geeks3D FurMark, GPU Caps Viewer и GPU Shark

Известный каждому оверклокеру сайт geeks3d.com обновил свои очень полезные утилиты: FurMark до версии 1.13.0, GPU Caps Viewer до 1.20.1 и GPU Shark до 0.8.0.

Самая известная программа из этого списка - FurMark 1.13.0, предназначена для тестирования видеокарты средствами стресс нагрузок. Отлично продходит для проверки на переразгон и стабильность, а также для теста эффективности системы охлаждения и VRM видеокарты и блока питания ПК. Неоднократно были случаи выхода из строя видеокарт при нагрузке FurMark, будьте предельно аккуратны .

Вторая программа - GPU Caps Viewer 1.20.1, аналог информационной утилиты GPU-Z, с более продвинутыми функциями. Позволяет проверить доступные технологии (OpenCL,Cuda, DirectCompute), максимальный API и убедиться в наличии разницы между ними.

Третья программа - GPU Shark 0.8.0. GPU Shark это простая и очень небольшая программа-инструмент для мониторинга видеокарт GeForce и Radeon. Выводит всю доступную информацию о всех доступных видеокартах в вашей системе.

Все программы являются бесплатными, скачать их можно по ссылкам ниже:

- FurMark 1.13.0

- GPU Caps Viewer 1.20.1

- GPU Shark 0.8.0