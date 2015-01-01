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Must Have: Обновление утилит Geeks3D FurMark, GPU Caps Viewer и GPU Shark

17.03.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

Известный каждому оверклокеру сайт geeks3d.com обновил свои очень полезные утилиты: FurMark до версии 1.13.0, GPU Caps Viewer до 1.20.1 и GPU Shark до 0.8.0. 

Самая известная программа из этого списка -  FurMark 1.13.0, предназначена для тестирования видеокарты средствами стресс нагрузок. Отлично продходит для проверки на переразгон и стабильность, а также для теста эффективности системы охлаждения и  VRM видеокарты и блока питания ПК. Неоднократно были случаи выхода из строя видеокарт при нагрузке FurMark, будьте предельно аккуратны

Вторая программа - GPU Caps Viewer 1.20.1, аналог информационной утилиты GPU-Z, с более продвинутыми функциями. Позволяет проверить доступные технологии (OpenCL,Cuda, DirectCompute), максимальный API и убедиться в наличии разницы между ними.

  

Третья программа - GPU Shark 0.8.0. GPU Shark это простая и очень небольшая программа-инструмент для мониторинга видеокарт GeForce и Radeon. Выводит всю доступную информацию о всех доступных видеокартах в вашей системе. 

Все программы являются бесплатными, скачать их можно по ссылкам ниже: 

FurMark 1.13.0 

GPU Caps Viewer 1.20.1

GPU Shark 0.8.0 

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