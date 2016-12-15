Новая версия информационно-диагностической утилиты Aida64 v4.30

Вышло очередное обновление информационно-диагностической утилиты Aida64 v4.30. Новая версия научилась распознавать видеокарты класса Radeon R7 265 и GeForce GTX 745 (GM107), твердотельные накопители серий Crucial M550 и Intel 730. Кроме того, в Aida64 v4.30 реализована поддержка материнских плат с процессорным сокетом AMD AM1, мобильных видеокарт GeForce 800, CPU Intel Broadwell, а также предварительная поддержка APU Carrizo и Toronto от AMD, процессоров Intel Skylake, Cherry Trail и Denverton.

Появился новый тест - OpenCL GPGPU SHA-1 hash benchmark.

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