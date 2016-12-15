Новая версия утилиты MSI Afterburner 4.0.0 beta 9

Оверклокерский сайт guru3d.com выложил последнюю версию нового MSI Afterburner 4.0.0 beta 9. Как известно эта утилита создаётся MSI в кооперации с командой RivaTuner во главе с Алексеем «Unwinder» Николайчуком.

Главным нововведением версии Beta 9 стало внедрение поддержки рендеринга многолинейных графиков, это дает возможность на одном графике видеть параметры сразу двух и более видеокарт или центрального процессора.

Дополнительно введена поддержка тем оформления от утилиты производства EVGA - PrecisionX.

Стоит напомнить что все бета-версии MSI Afterburner имеют ограниченный срок «жизни», до выхода новой версии.

По возникающим вопросам, проблемам с настройкой можно обратится в форум или же воспользоваться удобным FAQ.

Скачать MSI Afterburner 4.0.0 beta 9 можно по следующей ссылке.