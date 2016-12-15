Все о компьютерах, играх и киберспорте

Обновление MSI Afterburner до версии 4.1.0 Final

23.12.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

Вышла новая версия известной утилиты для мониторинга и оверклокинга видеокарт - MSI Afterburner 4.1.0 Final.

Список изменений достаточно большой, из основных стоит выделить следующие:  

- внешнее оформление обложек от Drerex Design

- встроен просмотрщик логов RivaTuner Hardware Monitoring Log (*.HML)

- до 8ми маркеров на графиках мониторинга

- улучшен рендеринг обложек

- добавлена масштабирование обложек

- внедрена поддержка USF - универсального формата обложек  

- быстрый доступ к настройкам по комбинации клавиш +

- быстрый доступ к окну информации по комбинации клавиш +

- добавлена возможность скрытой установки

- переделана украинская локализация  

- RivaTuner Statistics Server обновлен до версии v6.3.0

Для установки новой версии AfterBurner требуется удаление предыдущих версий. Скачать MSI Afterburner 4.1.0 можно по следующей ссылке. (Guru3D.com)

Количество уникальных просмотров: 2795

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 1.1019 seconds and used 0.83MB of RAM. We need to overclock it :-)!