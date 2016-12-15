Обновление MSI Afterburner до версии 4.1.0 Final

Вышла новая версия известной утилиты для мониторинга и оверклокинга видеокарт - MSI Afterburner 4.1.0 Final.
Список изменений достаточно большой, из основных стоит выделить следующие:
- внешнее оформление обложек от Drerex Design
- встроен просмотрщик логов RivaTuner Hardware Monitoring Log (*.HML)
- до 8ми маркеров на графиках мониторинга
- улучшен рендеринг обложек
- добавлена масштабирование обложек
- внедрена поддержка USF - универсального формата обложек
- быстрый доступ к настройкам по комбинации клавиш +
- быстрый доступ к окну информации по комбинации клавиш +
- добавлена возможность скрытой установки
- переделана украинская локализация
- RivaTuner Statistics Server обновлен до версии v6.3.0
Для установки новой версии AfterBurner требуется удаление предыдущих версий. Скачать MSI Afterburner 4.1.0 можно по следующей ссылке. (Guru3D.com)