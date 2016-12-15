Утилита Display Driver Uninstaller для чистки системы от драйверов получила обновление

Иногда возникают проблемы, когда обновление драйвера не приносит необходимого эффекта, это происходит, потому что стандартное удаление и установка не всегда полностью удаляют предыдущие драйвера. Это может отразиться на проблемах с производительностью в любимой игре или плохом результате в бенчмарке. Для решения подобных ситуаций и служит утилита Display Driver Uninstaller. Утилита получила обновление до версии 12.9.8.2
Изменения в новой версии:
- добавлен чекбокс для AMD Audio Bus
- исправлена проблема с выполнением правил чекбоксов
- добавлена дополнительная чистка «CleanUP» для AMD и INTEL
- изменения для nVidia в classroot.cfg
- добавлен язык: Китайский традиционный
- исправлен баг с удалением библиотек Physx.
Утилита очень простая в использовании. При ее запуске появится диалог, предлагающий перезагрузить компьютер в безопасный режим, можно эту процедуру сделать и вручную с помощью клавиши F8, нажатой после прохождения загрузки BIOS. После загрузки в безопасном режиме и запуска утилиты вам остается всего лишь нажать рекомендуемый пункт «Удалить и перезагрузить». После перезагрузки в рабочий режим ОС, потребуется установить новый драйвер для видеокарты.
Внимание владельцам ноутбуков с APU AMD! При использовании этой утилиты требуется проявить особое внимание к выбранным пунктам, нередко в составе драйверов видеокарты поставляются и драйвера для чипсета и периферии ноутбука.
Скачать программу можно по ссылкам ниже:
- скачать Display Driver Uninstaller 12.9.8.2