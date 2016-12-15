Утилита EVGA Precision X вызывает бурное обсуждение в сообществе

Пока Vince "K|NGP|N" Lucido с инженерами из EVGA ставит мировые рекорды, Алексей "Unwider" Николайчук, автор оригинальной версии RivaTuner, публично изложил свои мысли касательно последней версии утилиты по разгону видеокарт EVGA Precision X. По его мнению, последняя версия Precision X является копией старой доброй RivaTuner.

На прошлой неделе EVGA выпустили последнюю версию Precision X - 5.0. Автор RivaTuner, проанализировав код утилиты от EVGA, пришел к заключению, что большая часть кода просто была скопирована с RivaTuner. Наблюдается и поразительное сходство в дизайне мониторинга, настроек и прочего.

Напомним, что Алексей "Unwider" активно сотрудничает с MSI, помогая им в разработке MSI AfterBurner, при этом, вроде как, даже бесплатно. Чем закончится неразбериха с EVGA - покажет время.