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В течение недели Microsoft даст доступ производителям к обновлению Windows 8.1 Update 2

24.06.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

Стало известно, что в период с 23 по 27 июня Microsoft предоставит доступ для производителей к финальной версии обновления Windows 8.1 Update 2.  Для пользователей это обновление станет доступно лишь в августе.  

Столь ранний доступ для производителей объясняется необходимостью подготовки продуктов к обновлению Windows 8.1 Update 2

Информации о нововведениях в этом обновлении почти нет, но в целом известно, что работа ввелась по пути повышения производительности и совместимости с устройствами с малой диагональю дисплея.

 Вслед за выходом Windows 8.1 Update 2 планируется выход на рынок компактного планшета Microsoft Surface Mini.

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