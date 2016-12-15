В течение недели Microsoft даст доступ производителям к обновлению Windows 8.1 Update 2

Стало известно, что в период с 23 по 27 июня Microsoft предоставит доступ для производителей к финальной версии обновления Windows 8.1 Update 2. Для пользователей это обновление станет доступно лишь в августе.

Столь ранний доступ для производителей объясняется необходимостью подготовки продуктов к обновлению Windows 8.1 Update 2.

Информации о нововведениях в этом обновлении почти нет, но в целом известно, что работа ввелась по пути повышения производительности и совместимости с устройствами с малой диагональю дисплея.

Вслед за выходом Windows 8.1 Update 2 планируется выход на рынок компактного планшета Microsoft Surface Mini.