Вышла новая версия утилиты для получения информации о процессоре CPU-Z 1.71

CPUID выпустила новую версию диагностической утилиты CPU-Z 1.71. Эта бесплатная утилита позволяет получить детальную информацию о вашем процессоре, его характеристиках и поддерживаемых процессором технологиях. Также CPU-Z отображает информацию о модели материнской платы, базовую информацию об оперативной памяти и о видеокарте.

В новой версии была добавлена и улучшена поддержка следующих процессоров:

- AMD Athlon X2 450, Athlon X4 840 и Athlon X4 860K (Kaveri)

- AMD FX-8370, FX-8370E, FX-8320E (Vishera)

- Улучшена поддержка чипсета Intel X99

- Добавлена поддержка Microsoft Windows 10

Скачать CPU-Z можно по следующим ссылкам:

- Яндекс.Диск

- Официальный сайт