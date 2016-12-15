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Вышла новая версия утилиты для получения информации о процессоре CPU-Z 1.71

14.10.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: admin

CPUID выпустила новую версию диагностической утилиты CPU-Z 1.71. Эта бесплатная утилита позволяет получить детальную информацию о вашем процессоре, его характеристиках и поддерживаемых процессором технологиях. Также CPU-Z отображает информацию о модели материнской платы, базовую информацию об оперативной памяти и о видеокарте.

CPU-Z скачать

В новой версии была добавлена и улучшена поддержка следующих процессоров:

- AMD Athlon X2 450, Athlon X4 840 и Athlon X4 860K (Kaveri)
- AMD FX-8370, FX-8370E, FX-8320E (Vishera)
- Улучшена поддержка чипсета Intel X99
- Добавлена поддержка Microsoft Windows 10

Скачать CPU-Z можно по следующим ссылкам:

- Яндекс.Диск
- Официальный сайт

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