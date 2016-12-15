Windows 8: эпопея с меню ПУСК продолжается

По слухам из-за плохой реакции и соответственно плохих продаж операционной системы Windows 8/ 8.1 в корпорации Microsoft решили вернуть кнопку «ПУСК» правда, в немного измененном виде.

На скриншоте представленном сайтом Softpedia, возможно, изображена версия Windows 8.1 Update 2 уже с вернувшимся меню «ПУСК», на это указывает номер сборки Windows 8.1 Pro - 9788.

Однако есть мнение, что в текущей Windows 8.1 никаких изменений в плане возвращения «ПУСКа» не планируется, а все переносится на новую Windows 9 «Threshold» которая, должна продолжить традиции Windows 7 в дизайне и эргономике. Ожидаемое появление Windows 9 для разработчиков – сентябрь 2015 года.