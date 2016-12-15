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Windows 9 может быть представлена 30 сентября

24.08.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: admin

Согласно новой информации, компания Microsoft может представить новую операционную систему Windows 9, известную также под кодовым обозначением Threshold, уже 30 сентября.

Ресурс The Verge, ссылаясь на свои внутренние источники в Microsoft, подтвердил, что софтварный гигант планирует провести большой пресс-ивент 30 сентября, в рамках которого и будет представлена новая операционная система. Это подтверждает более ранние слухи о том, что Windows 9 будет представлена либо в конце сентября, либо в начале октября.

Новая Windows 9 будет иметь интеграцию с голосовым ассистентом Cortana, а также будет иметь новое меню "Пуск", которое исчезло в Windows 8, но вернется в Windows 9 с существенным редизайном.

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