Windows 9 может быть представлена 30 сентября

Согласно новой информации, компания Microsoft может представить новую операционную систему Windows 9, известную также под кодовым обозначением Threshold, уже 30 сентября.

Ресурс The Verge, ссылаясь на свои внутренние источники в Microsoft, подтвердил, что софтварный гигант планирует провести большой пресс-ивент 30 сентября, в рамках которого и будет представлена новая операционная система. Это подтверждает более ранние слухи о том, что Windows 9 будет представлена либо в конце сентября, либо в начале октября.

Новая Windows 9 будет иметь интеграцию с голосовым ассистентом Cortana, а также будет иметь новое меню "Пуск", которое исчезло в Windows 8, но вернется в Windows 9 с существенным редизайном.