Windows Threshold будет поддерживать несколько рабочих столов?

Вообще, то, как развивается сейчас Microsoft, не всегда понятно. Сначала софтварный гигант прикладывает множество усилий, для того, чтобы заставить пользователей забыть о классическом рабочем столе благодаря Modern UI (оно же Metro), то теперь в сети появляется информация о том, что Windows Threshold, она же "девятка", будет поддерживать несколько рабочих столов.

Вообще, поддержка нескольких рабочих столов уже давно реализована в системах на базе *nix (Linux, MacOS), да и сама Windows поддерживает эту технологию на уровне системы уже давно. Правда, для этого необходимо ставить сторонние приложения. Основная идея использования нескольких рабочих столов заключается в упорядочивании приложений/ярлыков, но мы то с вами знаем, какой обычно "порядок" на рабочих столах у большинства пользователей.

В целом, тем, кому хочется получить несколько рабочих столов на своей любимой Windows, можно скачать небольшую утилитку (61 KB) от Марка Руссиновича с блогов TechNet.