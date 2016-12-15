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Языку программирования BASIC исполнилось 50 лет

05.05.2014 | Категория: Новости Software | Разместил: Deep1984

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20 PRINT " 1 мая 2014 года исполнилось 50 лет с момента создания самого доступного для массового пользователя языка программирования BASIC. Язык программирования BASIC был создан, прежде всего, для простых пользователей – людей, не имевших специального компьютерного образования, но нуждающихся в тех или иных компьютерных программах. "

30 PRINT " Разработчики языка, Джон Кемени и Томас Курц, сумели серьезно повлиять на развитие информационных технологий в целом и сделать компьютеры, куда таинственной вещью."

40 PRINT "К настоящему моменту претерпел существенные изменения, значительно отойдя от характерной для первых версий простоты, граничащей с примитивизмом и превратившись в достаточно ординарный язык высокого уровня с типичным набором возможностей. "

50 PRINT "Используется как самостоятельный язык для разработки прикладных программ, главным образом, работающих под управлением ОС Windows различных версий. Также широко распространён в качестве встроенного языка прикладных программных систем различного назначения и в качестве языка для программируемых калькуляторов."

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