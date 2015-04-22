Первая информация о том, что Microsoft планирует представить новый ультра-бюджетный смартфон Lumia 435 на базе мобильной операционной системы Windows Phone 8.1 появилась еще в декабре. Объяснить желание Microsoft войти в нижний ценовой сегмент со своей операционной системой очень просто. Согласно статистике, опубликованной еще в декабре на официальном сайте Microsoft, более 70 процентов смартфонов, что загружают приложения из MarketPlace имеют малый объём оперативной памяти, а стало быть это недорогие смартфоны.