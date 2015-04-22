22.04.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
В первой половине апреля компания Microsoft выпустила Windows 10 Technical Preview с поддержкой большго списка смартфонов. Однако, помимо расширенного списка поддерживаемых устройств, система также получила немалый список ошибок.
11.04.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
Вчера компания Microsoft выпустила новую версию Windows 10 Technical Preview для смартфонов. Новая сборка имеет номер 100051 и теперь доступна для внушительного списка смартфонов Lumia по программе Windows Insider.
01.04.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
Сегодня компания Microsoft анонсировала MS-DOS Mobile - новую операционную систему, разработанную специально для смартфонов Lumia. Если вы не знаете, то когда-то было время, когда под управлением MS-DOS работали миллионы компьютеров.
03.03.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
Компания Microsoft в рамках выставки MWC 2015 проходящей в Барселоне представила два новых смартфона - Lumia 640 и Lumia 640 XL.
06.02.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
В сети появилась неплохая подборка скриншотов Windows 10 Technical Preview для смартфонов. На первой порции скриншотов можно заметить, что Windows 10 Technical Preview имеет сбору 8.15.12493, улучшенный центр уведомлений и действий, а также новый интерфейс настроек в котором появились иконки.
15.01.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
Первая информация о том, что Microsoft планирует представить новый ультра-бюджетный смартфон Lumia 435 на базе мобильной операционной системы Windows Phone 8.1 появилась еще в декабре. Объяснить желание Microsoft войти в нижний ценовой сегмент со своей операционной системой очень просто. Согласно статистике, опубликованной еще в декабре на официальном сайте Microsoft, более 70 процентов смартфонов, что загружают приложения из MarketPlace имеют малый объём оперативной памяти, а стало быть это недорогие смартфоны.
11.01.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
В магазине приложений для Windows Phone медленно, но верно появляются мобильные приложения из Казахстана. Так, например, недавно появилось приложение Almaty, которое рассказывет о достопримечательностях города, дает информацию о службах такси и так далее.
11.01.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
Корпорация Microsoft запускает программу Windows Insider по которой будет распространяться Windows 10 Technical Preview для текущих смартфонов на базе Windows Phone 8.1. Об этом сообщает ресурс WPCentral.
23.12.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: Deep1984
Компания Gartner, занимающаяся анализом рынков, представила свое видение ситуации о дальнейшей судьбе Windows Phone платформы в 2015 году.
16.12.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin
В прошлом месяце Microsoft представила первым смартфон Lumia, который вышел не под брендом Nokia - Lumia 535. В сети появились слухи, что в ближайшее время софтверный гигант из Рэдмонда выпустит еще один смартфон Lumia, который будет относиться к ультра-бюджетному ценовому сегменту - Lumia 435.
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