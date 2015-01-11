В Windows Phone Store появился путеводитель по Алматы

В магазине приложений для Windows Phone медленно, но верно появляются мобильные приложения из Казахстана. Так, например, недавно появилось приложение Almaty, которое рассказывет о достопримечательностях города, дает информацию о службах такси и так далее.

Приложение главным образом предназначено для туристов и гостей города. Оно распространяется бесплатно и доступно только на английском языке. Приложение имеет некоторые недоработки, но, будем надеяться, что оно будет развиваться. К тому же, на наш взгляд, на фоне Expo 2017 было бы неплохо задуматься о подобных приложениях для Астаны.