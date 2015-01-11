Все о компьютерах, играх и киберспорте

В Windows Phone Store появился путеводитель по Алматы

11.01.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

В магазине приложений для Windows Phone медленно, но верно появляются мобильные приложения из Казахстана. Так, например, недавно появилось приложение Almaty, которое рассказывет о достопримечательностях города, дает информацию о службах такси и так далее.

Приложение главным образом предназначено для туристов и гостей города. Оно распространяется бесплатно и доступно только на английском языке. Приложение имеет некоторые недоработки, но, будем надеяться, что оно будет развиваться. К тому же, на наш взгляд, на фоне Expo 2017 было бы неплохо задуматься о подобных приложениях для Астаны.

Количество уникальных просмотров: 1441

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.4760 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!