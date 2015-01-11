Windows 10 Technical Preview для смартфонов уже скоро

Корпорация Microsoft запускает программу Windows Insider по которой будет распространяться Windows 10 Technical Preview для текущих смартфонов на базе Windows Phone 8.1. Об этом сообщает ресурс WPCentral.

В магазине приложений Microsoft появилось приложение Phone Insider, которое требует регистрацию на сайте insider.windows.com, после чего появляется доступ к пред-релизным обновлениям мобильной операционной системы. К слову, аналогичным способом распространяется и Windows Phone 8.1 Preview for Developers.

В настоящий момент, никаких обновлений в Phone Insider недоступно, плюс, в нашем случае, имеются некоторые проблемы с авторизацией. Будем надеяться, что это временно, так как, по некоторым данным, распространение предварительной версии Windows 10 для смартфонов начнется уже в 20-х числах января.

Установить Phone Insider можно через Marketplace или посредством QR: