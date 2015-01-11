Все о компьютерах, играх и киберспорте

Windows 10 Technical Preview для смартфонов уже скоро

11.01.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

Корпорация Microsoft запускает программу Windows Insider по которой будет распространяться Windows 10 Technical Preview для текущих смартфонов на базе Windows Phone 8.1. Об этом сообщает ресурс WPCentral.

В магазине приложений Microsoft появилось приложение Phone Insider, которое требует регистрацию на сайте insider.windows.com, после чего появляется доступ к пред-релизным обновлениям мобильной операционной системы. К слову, аналогичным способом распространяется и Windows Phone 8.1 Preview for Developers.

В настоящий момент, никаких обновлений в Phone Insider недоступно, плюс, в нашем случае, имеются некоторые проблемы с авторизацией. Будем надеяться, что это временно, так как, по некоторым данным, распространение предварительной версии Windows 10 для смартфонов начнется уже в 20-х числах января.

Установить Phone Insider можно через Marketplace или посредством QR:

Количество уникальных просмотров: 1810

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 1.3855 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!