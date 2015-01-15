Microsoft представила два новых смартфона: Lumia 435 и Lumia 532

Первая информация о том, что Microsoft планирует представить новый ультра-бюджетный смартфон Lumia 435 на базе мобильной операционной системы Windows Phone 8.1 появилась еще в декабре. Объяснить желание Microsoft войти в нижний ценовой сегмент со своей операционной системой очень просто. Согласно статистике, опубликованной еще в декабре на официальном сайте Microsoft, более 70 процентов смартфонов, что загружают приложения из MarketPlace имеют малый объём оперативной памяти, а стало быть это недорогие смартфоны.

Но вернемся к Lumia 435. Новый смартфон от Microsoft работает под управлением Windows Phone 8.1, имеет поддержку двух SIM-карт формата microSiM с работой в сетях 3.5G, дисплей диагональю 4 дюйма и 8 ГБ встроенной памяти. Что касается оперативной памяти, несмотря на бюджетность, Lumia 435 имеет 1 ГБ ОЗУ. В роли центрального процессора выступает двухъядерный Qualcomm Snapdragon 200 с тактовой частотой 1.2 ГГц.

Разрешение дисплея вполне типичное для недорогих решений с такой диагональю - 800 x 480 пикселей. Ёмкость аккумулятора тоже является скромной - всего 1560 мА·ч, чего может быть недостаточно для двух сетей. Кроме того, в силу своей дешевизны, Lumia 435 обладает уж очень скромными характеристиками камер: основная камера смартфона имеет разрешение в 2 Мегапикселя, а фронтальная (спасибо, что она есть вообще) - 0.3 Мегапикселя. Смартфон будет доступен в четырех цветовых решениях уже в феврале, а его цена не должна будет превышать отметку в 100 долларов.

Еще одна новинка - Lumia 532. Этот смартфон имеет много общего с 435-ой моделью, так как также имеет поддержку двух SIM-карт в сетях 3.5G, но, в отличие от Lumia 435, Lumia 532 оснащен уже четырёхъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 200 с частотой 1.2 ГГц и 5 Мегапиксельной камерой. В остальном, даже по части аккумулятора, устройства схожи. Помимо этого, Lumia 532 является первым смартфоном, который будет поставляться с обновлением Lumia Denim.