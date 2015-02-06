В сеть просочились скриншоты Windows 10 TP для смартфонов

В сети появилась неплохая подборка скриншотов Windows 10 Technical Preview для смартфонов. На первой порции скриншотов можно заметить, что Windows 10 Technical Preview имеет сбору 8.15.12493, улучшенный центр уведомлений и действий, а также новый интерфейс настроек в котором появились иконки.

На другом скриншоте можно наблюдать изменения в дизайне клавиатуры, а также, вероятно, что смартфоны на базе Windows наконец-то обзаведутся голосовым вводом.

Также вероятно и то, что клавиатура будет настраиваемой и сможет менять свои размеры и положение, что может быть удобно для пользователей фаблетов, таких как Lumia 1520.

Также можно заметить изменения и в дизайне начального экрана Windows. Появилась поддержка полупрозрачности тайлов, а в списке приложений, видимо, появилась возможность добавлять приложения в "избранное".

Среди прочего, также было обнаружено нативное приложение для диктофонной записи с сохранением в OneDrive и обновленный "проводник" (Файлы).

Помимо этого известно, что распространение Windows 10 Technical Preview по программе Windows Insider начнется в ближайшее время, однако не все смартфоны на базе Windows Phone 8.1 с 512 МБ памяти попадут под "первую волну". Среди прочих нововведений операционной системы можно отметить нативную поддержку аудио-формата FLAC.