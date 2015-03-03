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Microsoft представила смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL

03.03.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

Компания Microsoft в рамках выставки MWC 2015 проходящей в Барселоне представила два новых смартфона - Lumia 640 и Lumia 640 XL.

Оба смартфона используют четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon с частотой 1,2ГГЦ, имеют 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи карт памяти microSD объёмом до 128 ГБ.

Lumia 640 получил основную камеру с разрешением в 8 МП, в то время как Lumia 640 XL обладает 13МП камерой с LED-вспышкой. Lumia 640 использует IPS дисплей диагональю в 5 дюймов, Lumia 640 XL имеет дисплей диагональю 5.7 дюймов. Оба смартфона получили достаточно мощные аккумуляторы: у Lumia 640 аккумулятор на 2500 мАч, у 640 XL - 3000 мАч. Смартфоны существуют в вариантах с поддержкой 4G и 3G, а также в варианте с поддержкой дух сим карт. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Windows Phone 8.1 Update 2 и имеют обновление Lumia Denim. Приблизительная стоимость версии с поддержкой LTE составит 245 долларов за Lumia 640 XL и 180 долларов за Lumia 640.

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