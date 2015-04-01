Microsoft выпустила MS-DOS для Windows Phone

Сегодня компания Microsoft анонсировала MS-DOS Mobile - новую операционную систему, разработанную специально для смартфонов Lumia. Если вы не знаете, то когда-то было время, когда под управлением MS-DOS работали миллионы компьютеров.

"Черно-белый текст никогда не выглядел так хорошо", - говорит Tom Messet, сотрудник департамента по маркетингу Microsoft Lumia. На следующем видео продемонстрированы возможности новой операционной системы.

MS-DOS Mobile возвращает нас к истокам. Пользователю необходимо писать команды для доступа к файлам и папкам. Основные приложения под MS-DOS Mobile расположены по пути C:\PROGRAMS\PHONE.

Если вы не знаете, как пользоваться MS-DOS, то для доступа к программам нужно ввести следующие команды:

1) cd programs

2) cd phone

3) dir или dir /w

Например, приложение Camera.exe запускает камеру, которая работает в трех режимах: ASCII, B&W, и CGA. Приложение internet.exe устанавливает соединение с интернетом по Dial Up.

Установить MS-DOS Moble можно последующим ссылкам:

PS: к слову, попытайтесь перейти на диск "A", а также запустить игру RPS из папки Games.