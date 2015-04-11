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Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 Technical Preview для смартфонов с расширенным списком устройств

11.04.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

Windows Phone 10

Вчера компания Microsoft выпустила новую версию Windows 10 Technical Preview для смартфонов. Новая сборка имеет номер 100051 и теперь доступна для внушительного списка смартфонов Lumia по программе Windows Insider.

Ниже опубликован список всех поддерживаемых смартфонов:

  • Lumia 1020
  • Lumia 1320
  • Lumia 1520
  • Lumia 520
  • Lumia 525
  • Lumia 526
  • Lumia 530
  • Lumia 530 Dual Sim
  • Lumia 535
  • Lumia 620
  • Lumia 625
  • Lumia 630
  • Lumia 630 Dual Sim
  • Lumia 635
  • Lumia 636
  • Lumia 638
  • Lumia 720
  • Lumia 730
  • Lumia 730 Dual SIM
  • Lumia 735
  • Lumia 810
  • Lumia 820
  • Lumia 822
  • Lumia 830
  • Lumia 920
  • Lumia 925
  • Lumia 928
  • Microsoft Lumia 430
  • Microsoft Lumia 435
  • Microsoft Lumia 435 Dual SIM
  • Microsoft Lumia 435 Dual SIM DTV
  • Microsoft Lumia 532
  • Microsoft Lumia 532 Dual SIM
  • Microsoft Lumia 640 Dual SIM
  • Microsoft Lumia 535 Dual SIM

Примечательно, что из-за проблем с масштабированием, в этом списке нет текущего флагмана – Lumia 930, а также Lumia Icon и 640XL. В Microsoft заверяют, что все проблемы с интерфейсом будут устранены в ближайшее время, поэтому остается надеяться, что долго ждать не придется.

В сборке Windows 10 TP под номером 100051 появился браузер Spartan, обновилось приложения Outlook и Календарь. Также обновлены интерфейсы сообщений и звонков, обновился интерфейс «Контакты». Помимо этого, переключение между приложениями теперь работает и в горизонтальном положении.

В целом, в новой сборке был устранен целый ряд ошибок, однако, есть и другие, о которых известно в Microsoft:

  • В некоторых ситуациях фотографии автоматически не загружаются в OneDrive
  • Microsoft Office удален из этой сборки. Поэтому документы Microsoft Word, Excel и прочие открываться не будут. Очень скоро будет выпущена новая версия MS Office для смартфонов.
  • Cortana не работает при взаимодействии через Bluetooth
  • Некоторые приложения, которые были установлены на карту памяти SD нужно будет переустанавливать
  • Имеется вероятность (около 1%), что входящий вызов будет происходить без звонка
  • Не работает фильтрация вызовов и смс
  • Те, кто обновился со сборки 9941 могут обнаружить, что тайлы Камеры и Фотографии не доступны на стартовом экране, либо повреждены
  • На некоторых телефонах из-за проблем с масштабированием невозможно отключить будильник (кнопка вне видимой области). Для того, чтобы его отключить нужно сделать свайп вверх, открыть центр уведомлений и убрать уведомления от будильника.
  • На телефонах с 512 Мб памяти приложения могут неожиданно завершаться из-за проблем с управлением памяти.
  • Режим «В самолете» не может быть включен
  • «Передача данных» не может быть отключена
  • Некоторые приложения нужно будет переустанавливать
  • Insider Hub теперь установлен в смартфоне, но на некоторых моделях он не запускается.

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