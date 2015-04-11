Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 Technical Preview для смартфонов с расширенным списком устройств

Вчера компания Microsoft выпустила новую версию Windows 10 Technical Preview для смартфонов. Новая сборка имеет номер 100051 и теперь доступна для внушительного списка смартфонов Lumia по программе Windows Insider.
Ниже опубликован список всех поддерживаемых смартфонов:
- Lumia 1020
- Lumia 1320
- Lumia 1520
- Lumia 520
- Lumia 525
- Lumia 526
- Lumia 530
- Lumia 530 Dual Sim
- Lumia 535
- Lumia 620
- Lumia 625
- Lumia 630
- Lumia 630 Dual Sim
- Lumia 635
- Lumia 636
- Lumia 638
- Lumia 720
- Lumia 730
- Lumia 730 Dual SIM
- Lumia 735
- Lumia 810
- Lumia 820
- Lumia 822
- Lumia 830
- Lumia 920
- Lumia 925
- Lumia 928
- Microsoft Lumia 430
- Microsoft Lumia 435
- Microsoft Lumia 435 Dual SIM
- Microsoft Lumia 435 Dual SIM DTV
- Microsoft Lumia 532
- Microsoft Lumia 532 Dual SIM
- Microsoft Lumia 640 Dual SIM
- Microsoft Lumia 535 Dual SIM
Примечательно, что из-за проблем с масштабированием, в этом списке нет текущего флагмана – Lumia 930, а также Lumia Icon и 640XL. В Microsoft заверяют, что все проблемы с интерфейсом будут устранены в ближайшее время, поэтому остается надеяться, что долго ждать не придется.
В сборке Windows 10 TP под номером 100051 появился браузер Spartan, обновилось приложения Outlook и Календарь. Также обновлены интерфейсы сообщений и звонков, обновился интерфейс «Контакты». Помимо этого, переключение между приложениями теперь работает и в горизонтальном положении.
В целом, в новой сборке был устранен целый ряд ошибок, однако, есть и другие, о которых известно в Microsoft:
- В некоторых ситуациях фотографии автоматически не загружаются в OneDrive
- Microsoft Office удален из этой сборки. Поэтому документы Microsoft Word, Excel и прочие открываться не будут. Очень скоро будет выпущена новая версия MS Office для смартфонов.
- Cortana не работает при взаимодействии через Bluetooth
- Некоторые приложения, которые были установлены на карту памяти SD нужно будет переустанавливать
- Имеется вероятность (около 1%), что входящий вызов будет происходить без звонка
- Не работает фильтрация вызовов и смс
- Те, кто обновился со сборки 9941 могут обнаружить, что тайлы Камеры и Фотографии не доступны на стартовом экране, либо повреждены
- На некоторых телефонах из-за проблем с масштабированием невозможно отключить будильник (кнопка вне видимой области). Для того, чтобы его отключить нужно сделать свайп вверх, открыть центр уведомлений и убрать уведомления от будильника.
- На телефонах с 512 Мб памяти приложения могут неожиданно завершаться из-за проблем с управлением памяти.
- Режим «В самолете» не может быть включен
- «Передача данных» не может быть отключена
- Некоторые приложения нужно будет переустанавливать
- Insider Hub теперь установлен в смартфоне, но на некоторых моделях он не запускается.