Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 Technical Preview для смартфонов с расширенным списком устройств 11.04.2015 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin Вчера компания Microsoft выпустила новую версию Windows 10 Technical Preview для смартфонов. Новая сборка имеет номер 100051 и теперь доступна для внушительного списка смартфонов Lumia по программе Windows Insider. Ниже опубликован список всех поддерживаемых смартфонов: Lumia 1020

Lumia 1320

Lumia 1520

Lumia 520

Lumia 525

Lumia 526

Lumia 530

Lumia 530 Dual Sim

Lumia 535

Lumia 620

Lumia 625

Lumia 630

Lumia 630 Dual Sim

Lumia 635

Lumia 636

Lumia 638

Lumia 720

Lumia 730

Lumia 730 Dual SIM

Lumia 735

Lumia 810

Lumia 820

Lumia 822

Lumia 830

Lumia 920

Lumia 925

Lumia 928

Microsoft Lumia 430

Microsoft Lumia 435

Microsoft Lumia 435 Dual SIM

Microsoft Lumia 435 Dual SIM DTV

Microsoft Lumia 532

Microsoft Lumia 532 Dual SIM

Microsoft Lumia 640 Dual SIM

Microsoft Lumia 535 Dual SIM Примечательно, что из-за проблем с масштабированием, в этом списке нет текущего флагмана – Lumia 930, а также Lumia Icon и 640XL. В Microsoft заверяют, что все проблемы с интерфейсом будут устранены в ближайшее время, поэтому остается надеяться, что долго ждать не придется. В сборке Windows 10 TP под номером 100051 появился браузер Spartan, обновилось приложения Outlook и Календарь. Также обновлены интерфейсы сообщений и звонков, обновился интерфейс «Контакты». Помимо этого, переключение между приложениями теперь работает и в горизонтальном положении. В целом, в новой сборке был устранен целый ряд ошибок, однако, есть и другие, о которых известно в Microsoft: В некоторых ситуациях фотографии автоматически не загружаются в OneDrive

Microsoft Office удален из этой сборки. Поэтому документы Microsoft Word, Excel и прочие открываться не будут. Очень скоро будет выпущена новая версия MS Office для смартфонов.

Cortana не работает при взаимодействии через Bluetooth

Некоторые приложения, которые были установлены на карту памяти SD нужно будет переустанавливать

Имеется вероятность (около 1%), что входящий вызов будет происходить без звонка

Не работает фильтрация вызовов и смс

Те, кто обновился со сборки 9941 могут обнаружить, что тайлы Камеры и Фотографии не доступны на стартовом экране, либо повреждены

На некоторых телефонах из-за проблем с масштабированием невозможно отключить будильник (кнопка вне видимой области). Для того, чтобы его отключить нужно сделать свайп вверх, открыть центр уведомлений и убрать уведомления от будильника.

На телефонах с 512 Мб памяти приложения могут неожиданно завершаться из-за проблем с управлением памяти.

Режим «В самолете» не может быть включен

«Передача данных» не может быть отключена

Некоторые приложения нужно будет переустанавливать

