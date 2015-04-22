Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 Technical Preview для смартфонов

В первой половине апреля компания Microsoft выпустила Windows 10 Technical Preview с поддержкой большго списка смартфонов. Однако, помимо расширенного списка поддерживаемых устройств, система также получила немалый список ошибок.

Сегодня компания Microsoft начала распространение новой сборки Windows 10 TP для смартфонов под номером 10052, которая не приносит нового функционала, но исправляет значительное количество ошибок. Так, например, была исправлена ошибка с невозможностью отключить режим "В самолете", которая возникала на некоторых смартфонах.

Исправлено и то, что невозможно было отключить передачу данных или скачать определенный языковой пакет для клавиатуры. Исправлены проблемы с запуском камеры на Lumia 1020, а также исправлена проблема с масштабированием у Lumia 520. Устранена проблема, не позволяющая осуществить "откат" на Windows Phone 8.1 при помощи утилиты Windows Phone Recovery Tool для некоторых смартфонов.

Обновление доступно для тех, участвует в программе предварительного тестирования в режиме распространения Fast Ring.