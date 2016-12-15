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Доля смартфонов под управлением Microsoft Windows Phone продолжит снижаться

23.12.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: Deep1984

Компания Gartner, занимающаяся анализом рынков, представила свое видение ситуации о дальнейшей судьбе Windows Phone платформы в 2015 году.

По их мнению доля смартфонов под управлением операционной системы Windows Phone в 2015 году будет падать. Одной из причин названо отставание в технической составляющей флагманских смартфонов от лидирующий продуктов на основе OC Android. Так же озвучена проблема с решением Microsoft задержать выпуск новых флагманских устройств до официального выхода ОС Windows Phone версии 10 во второй половине 2015 года.

В третьем квартале 2015 года поставки устройств на основе Windows Phone составили около 9 млн штук, что эквивалентно 3% глобального рынка смартфонов.  Для сравнения в прошлом году значение для третьего квартала составляло 3,6%. 

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