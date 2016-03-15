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Казахстанской версии Nokia Lumia 925 уже доступно официальное обновление Cyan

07.08.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: admin

Если ваш смартфон Nokia Lumia 925 был куплен в Казахстане, и вы смогли удержаться, не поставив Windows Phone 8.1 Developer Preview, а вчера еще и Windows Phone 8.1 Update 1 (GDR1), то у нас для вас отличная новость. На официальном сайте Nokia появилась информация о том, что обновление Lumia Cyan, несущее в себе официальный релиз Windows Phone 8.1 и ряд улучшений от Nokia, уже доступно в казахстанском регионе.

Lumia 925 - доступно обновление Lumia Cyan в Казахстане

К сожалению, другие смартфоны Nokia в Казахстане пока не получили статус "Available" для обновления Cyan. Также пока не понятно, будут ли те, кто уже успел поставить Windows Phone 8.1 Update 1 DP, получать это обновление.

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