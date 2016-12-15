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Компания Microsoft представила смартфон Lumia 830

08.09.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: Deep1984

На международной выставке IFA 2014 в Берлине компания Microsoft представила новый смартфон Lumia 830. Смартфон Lumia 830 обладает дисплеем диагональю 5 дюймов с использованием технологии ClearBlack IPS-LCD с небольшим изгибом и разрешением 720p. Сверху экран защищён стеклом Gorilla Glass3.

В основе телефона лежит четырёхъядерная SoC Qualcomm Snapdragon 400 с рабочей частотой 1,2 ГГц. Емкость аккумулятора 2200 мАч, с возможностью использования беспроводной зарядки стандарта Qi.

Тыловая камера устройства изготовлена по технологии PureView с оптикой Zeiss и разрешением 10Мп. Присутствует оптическая стабилизация изображения и светодиодная вспышка. Видеозапись осуществляется в формате 1080p. Запись звука идет в формате 5.1 через 3 встроенных микрофона.  Новинка поддерживает сети 4G LTE/ 3G HSPA+, 802.11 a/b/g/n WiFi, Bluetooth 4.0, GPS и NFC.

Объём оперативной памяти равен 1Гб, емкость встроенного накопителя 16Гб есть возможность расширения с помощью карт microSDXC до 128Гб. Корпус Lumia 830 изготавливается из поликарбоната, со съёмной задней крышкой и будет доступен в четырёх цветовых решениях: белом, чёрном, зелёном и оранжевом.

Аппарат будет поставляться с предустановленной версией операционной системы Windows Phone 8.1 Update 1 и свежим обновлением Lumia Denim. 

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