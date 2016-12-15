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Lumia 830: первенец Nokia by Microsoft

08.07.2014 | Категория: Windows Phone | Разместил: Deep1984

Со дня покупки компанией Microsoft мобильного подразделения Nokia прошло несколько месяцев и только сейчас в Редмонде решили поработать над  совместным брендом, встречаем - Nokia by Microsoft. Первым устройством с логотипом нового бренда будет смартфон Nokia Lumia 830.

Новинка Nokia Lumia 830 внешне будет походить на Lumia 925 – плоская тыльная поверхность с металлической рамкой по торцам. Тыльная цифровая камера будет снабжена технологией Pureview, а разрешение сенсора составит – 13MP.

Цель такого «ребрендинга» это в первую очередь повышение узнаваемости имени Microsoft на мобильном рынке, вполне возможно, что в будущем бренд Nokia будет полностью закрыт.

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