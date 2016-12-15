Lumia 830: первенец Nokia by Microsoft

Со дня покупки компанией Microsoft мобильного подразделения Nokia прошло несколько месяцев и только сейчас в Редмонде решили поработать над совместным брендом, встречаем - Nokia by Microsoft. Первым устройством с логотипом нового бренда будет смартфон Nokia Lumia 830.

Новинка Nokia Lumia 830 внешне будет походить на Lumia 925 – плоская тыльная поверхность с металлической рамкой по торцам. Тыльная цифровая камера будет снабжена технологией Pureview, а разрешение сенсора составит – 13MP.

Цель такого «ребрендинга» это в первую очередь повышение узнаваемости имени Microsoft на мобильном рынке, вполне возможно, что в будущем бренд Nokia будет полностью закрыт.