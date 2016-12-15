Microsoft Mobile начала распространение обновления Lumia Cyan

Microsoft Mobile официально объявила о старте распространения обновления Windows Phone 8.1. Владельцы смартфонов Nokia Lumia получат новую операционную систему вместе с обновлением Lumia Cyan. Первыми обновление получат смартфоны Nokia Lumia 925, 1020 и 1520.

Обновление принесет новый центр уведомлений, обновленное приложение "Экономия заряда", которое позволяет отслеживать приложения, расходующие заряд аккумулятора, возможность устанавливать фоновое изображение на рабочий стол и много другого функционала. Цифровой помощник Cortana, пока доступен для США и Китая, но другие локализованные версии будут выпущены позже. Так или иначе, в Microsoft обещают, что Cortana будет понимать русский язык.

Владельцам смартфонов Lumia 520, Lumia 525, Lumia 620 и Lumia 720 будет предложено бесплатное обновление навигационного приложения Here Drive до версии Here Drive+.

К слову, для смартфонов 1520 и Lumia Icon будут доступны новые возможности записи Видео. Благодаря новым технологиям Nokia Rich Recording и Dolby Digital Plus 5.1, звук в записанных видео будет объёмным. Функциональность приложения камеры станет еще более надежным (улучшение цветов и снимков при недостаточной освещенности, непрерывный автофокус и улучшения в изображениях RAWDNG) и живым, как при просмотре картинок с функцией «Фотоклипы» (Living Images).

В странах Европы уже многие получили обновление Lumia Cyan, нам же остается ждать, когда обновление будет доступно в нашем регионе. Отследить это можно на данной странице.